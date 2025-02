Polizei Köln

POL-K: 250228-6-K 11-Jähriger auf Mountainbike angefahren - Zeugenaufruf nach Unfall in Zollstock

Köln (ots)

Nach der Kollision mit einem elfjährigen Mountainbiker am Donnerstagnachmittag (27. Februar) im Stadtteil Zollstock sucht die Polizei Köln den etwa 30-40 Jahre alten Fahrer eines mutmaßlich weißen Unfallwagens.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Junge mit seinem Mountainbike gegen 12.30 Uhr auf der Vorgebirgstraße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs, als er auf Höhe der Straße Am Vorgebirgstor an einer roten Ampel hinter dem weißen Fahrzeug anhalten musste. Laut Zeugen soll der Autofahrer dann unvermittelt zurückgesetzt und dabei den Jungen angefahren haben.

Der Mann stieg daraufhin kurz aus, drückte dem Kind einen 10-Euro Schein in die Hand und fuhr davon. Ein unbeteiligter E-Scooter-Fahrer hielt allerdings am Unfallort und kümmerte sich um den am Knie verletzten Radfahrer. Bei dem Unfall wurde das Mountainbike des Kindes ebenfalls beschädigt.

Der nun gesuchte Autofahrer soll einen schwarzen, lockigen Bart sowie ein Basecap getragen haben.

Das Verkehrskommissariat 2 bittet nun Zeugen des Unfalls sich zu melden. Insbesondere bittet die Polizei darum, dass sich der helfende E-Scooter-Fahrer meldet, da er seine Personalien nicht am Unfallort hinterlassen hatte.

Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell