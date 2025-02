Polizei Köln

POL-K: 250228-5-K Leichtsinniger Karnevalist fährt auf Wagenkupplung der Stadtbahn mit - "Fahrgast" mit rund zwei Promille unterwegs

Köln

Ein aufmerksamer Bahnfahrer sowie mehrere Streifenpolizisten haben am Donnerstagabend (27. Februar) in Lindenthal die leichtsinnige Fahrt eines 24-jährigen Kölners auf der Kupplung zwischen zwei Wagen der Linie 1 beendet. Gegen 20.30 Uhr hatten Zeugen über den Notruf den als Clown kostümierte Mann gemeldet.

An der Haltestelle "Alter Militärring" stoppte der Fahrer (29) dann nach einem warnenden Funkspruch die stadtauswärts fahrende Bahn und entdeckte den "Fahrgast" immer noch auf der Kupplung stehend. Der 29-Jährige übergab den betrunkenen Karnevalisten schließlich an die herbeieilenden Einsatzkräfte. Ein nachfolgender Atemalkoholtest ergab über zwei Promille bei dem 24-Jährigen, der am Ende des waghalsigen Manövers jedoch unverletzt blieb.

Der Mann muss sich aber wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.

Insgesamt hat die Polizei Köln an Weiberfastnacht 27 Alkoholverstöße bei Kraftfahrzeugführern registriert. In 22 Fällen ließen die Beamten daraufhin eine Blutprobe entnehmen. 19 von ihnen war E-Scooter-Fahrer. (cb/al)

