POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs Rottweil) Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht in der Bogeneckstr. (10.05.2025)

Am 10.05.2025 kam es zwischen 19 Uhr und 21 Uhr, in Oberndorf am Neckar in der Bogeneckstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen Pkw ordnungsgemäß am Fahrbahnrand, als ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer diesen beschädigte und die Unfallörtlichkeit verließ, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Pkw des Geschädigten konnten Lackspuren des Unfallverursachers gesichert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter 07423/81010 beim Polizeirevier Oberndorf am Neckar zu melden.

