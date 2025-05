POL-KN: (Konstanz) Männer geraten vor einer Bar aneinander - 27-Jähriger durch Schlag mit Bierflasche verletzt (10.05.2025)

Konstanz (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstagnachmittag am Zähringerplatz ereignet hat. Gegen 15.20 Uhr ging ein 25-Jähriger in Begleitung einer 40-Jährigen die einen Kinderwagen schob am Zähringerplatz entlang. Plötzlich beleidigte ein Unbekannter das Paar unvermittelt, ...

mehr