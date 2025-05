Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Widerstand gegen Polizeibeamte nach Verkehrskontrolle in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagabend, den 5. Mai 2025, kam es gegen 22:00 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Ebertstraße zu einem Widerstand gegen eingesetzte Polizeikräfte. Einer Streifenwagenbesatzung fiel ein dunkel gekleideter Fahrradfahrer ohne eingeschaltete Beleuchtung auf. Als der Mann angesprochen und zum Anhalten aufgefordert wurde, versuchte er sich der Kontrolle durch Flucht in entgegengesetzter Richtung zu entziehen. Die Flucht endete in einem Hinterhof in der Nähe der Kurzen Straße.

Bei der anschließenden Kontrolle verweigerte der Mann die Angabe seiner Personalien und gab an, keine Ausweisdokumente mitzuführen. Als ihm die Mitnahme zur Identitätsfeststellung angekündigt wurde, schubste er unvermittelt einen Polizeibeamten und versuchte erneut zu flüchten.

In Höhe der Ebertstraße konnte der 22-jährige Mann gestellt werden. Dort ging er mit erhobenen Fäusten auf die Beamten zu. Trotz mehrfacher Aufforderung zeigte er keine Einsicht, sodass der Einsatz von Pfefferspray angedroht und letztlich eingesetzt wurde. Auch nach seiner Festnahme zeigte sich der Beschuldigte weiterhin hochaggressiv.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

