Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendieb flüchtet mit Fleischwaren

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 5. Mai 2025, kam es gegen 15:20 Uhr in einem Supermarkt im Mühlenweg in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl mit anschließendem Widerstand gegen das Personal. Ein 19-jähriger Mann aus Wilhelmshaven hatte Ware aus der Fleischtheke entnommen und in seinem Rucksack versteckt. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen, und versuchte zu flüchten. Dabei wurde er von Marktmitarbeitern gestellt. Im Zuge der Flucht leistete der Beschuldigte körperlichen Widerstand. Er wurde dabei von einer weiteren männlichen Person begleitet, die offenbar versuchte, ihn bei der Flucht zu unterstützen.

Die entwendete Ware befand sich weiterhin bei dem angetroffenen Beschuldigten.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell