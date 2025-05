Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 30. April 2025, kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Oststraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Ein dort abgestellter schwarzer BMW wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem bislang unbekannten Fahrzeug an der linken Front beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu verständigen.

Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

