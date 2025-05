Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand eines Fahrgeschäfts in Varel - Polizei ermittelt

Varel (ots)

Am frühen Montagmorgen, dem 5. Mai 2025, kam es auf dem Gelände des ehemaligen Schlackeplatzes am Sportplatz Windallee in Varel zu einem Brand.

Betroffen war ein auf einem Anhänger abgestelltes Fahrgeschäft, das dort offenbar temporär abgestellt worden war. Der Brand konnte durch die Feuerwehr der Stadt Varel gelöscht werden, wodurch eine Ausbreitung des Feuers verhindert wurde.

Zur Brandursache konnten vor Ort zunächst keine eindeutigen Feststellungen getroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich des Schlackeplatzes in den Nacht- oder frühen Morgenstunden verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

