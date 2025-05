Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PI Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Presse PI Wilhelmshaven 02.05.2025 - 04.05.2025

Freitag, 02.05.2025

Aufbruch eines Baustellencontainers

Wilhelmshaven - Am 02.05.2025, um 08.00 Uhr wird ein Einbruch in einen Baustellencontainer in der Schellingstraße bei der Polizei Wilhelmshaven zur Anzeige gebracht. Demnach wurde der Container im Zeitraum vom 30.04.2025, 16:15 Uhr bis zum 02.05.2025, 08.00 Uhr gewaltsam aufgehebelt. Entwendet werden hochwertige Werkzeuge und ein Baustellenradio. Die Täter konnten unerkannt mit der Tatbeute fliehen. Zeugen, die Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421-9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Samstag, 03.05.2025

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wilhelmshaven - In der Nacht zu Samstag, um 01.30 Uhr, fällt einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Wilhelmshaven ein auf der Bismarckstraße fahrender Pkw auf. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der 35-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf den Wilhelmshavener kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Samstag, 03.05.2025

Leichtverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Wilhelmshaven - Am frühen Samstagabend, um 17.30 Uhr, befährt ein 35-jähriger Radfahrer die Mitscherlichstraße in Richtung Süden. Im Kreuzungsbereich Mitscherlichstraße / Bremer Straße bemerkt er einen von rechts kommenden Autofahrer nicht oder zu spät. Es kommt im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, bei dem sich der Radfahrer leicht verletzt. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Samstag, 03.05.2025

Fahren ohne Pflichtversicherung

Wilhelmshaven - Am Samstagvormittag wird ein Autofahrer durch eine Wilhelmshavener Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellt sich heraus, dass für den geführten Pkw gar keine Versicherung mehr bestand. Die Weiterfahrt wurde dem 26-jährigen Wilhelmshavener untersagt. Er muss sie sich nun in einem gegen ihn geführten Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Samstag, 03.05.2025

E-Scooter ohne Pflichtversicherung / E-Scooter gestohlen

Wilhelmshaven - Am Samstagabend fallen einer Funkstreife gleich zwei E-Scooterfahrer in der Mellumstraße und danach in der Bremer Straße auf. Beide E-Scooter waren noch mit Plaketten aus dem vorherigen Versicherungsjahr ausgestattet. Der Versicherungsschutz war Ende Februar abgelaufen. Nun kommt ein Ermittlungsverfahren wegen eines Pflichtversicherungsverstoßes auf einen 39-jährigen und einen 22-jährigen Wilhelmshavener zu. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der geführte E-Scooter des kontrollierten 22-jährigen im April gestohlen gemeldet wurde. Das Gerät wurde durch die Polizei sichergestellt.

