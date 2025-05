Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Alleinunfall mit Kleinkraftrad - Fahrer leicht verletzt

Bockhorn (ots)

Am Donnerstag, den 1. Mai 2025, kam es in der Straße Am Eekenhoff in Bockhorn zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleinkraftrad. Ein 56-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads befuhr die Straße, als er beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw einen entgegenkommenden Fahrzeugführer übersah. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der Mann eine Gefahrenbremsung ein, stürzte dabei jedoch alleinbeteiligt. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

