POL-WHV: Körperverletzungen bei "Tanz in den Mai" in Jever - Streit um Maibaum

Wilhelmshaven (ots) - Am Donnerstag, den 1. Mai 2025, kam es gegen 15:00 Uhr auf der Bismarckstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 33-jähriger Autofahrer aus Jever befuhr die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Osten und wollte nach links in die Friedrich-Paffrath-Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden 63-jährigen Motorradfahrer, der in ...

mehr