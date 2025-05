Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der PI Wilhelmshaven und des Polizeikommissariates Varel, 30.04.2025 bis 01.05.2025

Wilhelmshaven (ots)

Schwerer Raub im Kurpark, Wilhelmshaven

In der Nacht des 01.05.2025, gegen 00:40 Uhr, bewegt sich eine 45-jährige weibliche Person zu Fuß durch den Kurpark als unvermittelt eine männliche Person auf sie zutritt und ihr ein Messer vorhält. Zudem habe die männliche Person ihr eine Decke über den Kopf geworfen und dann den mitgeführten Rucksack mit der Geldbörse des Opfers an sich genommen und entwendet. Der Täter sei dann fußläufig in Richtung Kurmuschel geflohen. Das Opfer beschreibt den Täter als ca. 170 cm groß mit südosteuropäischer Erscheinung und einem Alter von 24 bis 28 Jahren. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Personen, die sachdienliche Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven, Tel. 04421-9420, in Verbindung zu setzen.

Brand zweier Pkw in der Marktstraße, Wilhelmshaven

Am Donnerstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, wird der Feuerwehr Wilhelmshaven ein Brand mehrerer Pkw in der Marktstraße in Wilhelmshaven auf einer Parkplatzfläche zwischen der Markt- und der Bahnhofstraße mitgeteilt. Durch die kurz danach eintreffende Feuerwehr und Einsatzkräfte der Polizei kann festgestellt werden, dass ein Pkw BMW und ein Pkw Mazda direkt brandbetroffen sind. Beide Fahrzeuge werden erheblich beschädigt. Ein dritter Pkw Peugeot, der zwischen den beiden anderen Pkw stand, wird durch das Feuer leicht beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Personen, die sachdienliche Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven, Tel. 04421-9420, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Zetel - Am Mittwochmorgen befuhr ein 62-jähriger Mann aus Zetel mit einem Ford Transporter die Bundesstraße 437, Ortsdurchfahrt Neuenburg, und beabsichtigte, nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Der nachfolgende 64-jährige Fahrer eines Lkw MAN bemerkte dies zu spät und fuhr trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung auf den vor ihm verkehrsbedingt haltenden Transporter auf, dessen Fahrer sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Verkehrsunfall mit Flucht

Varel - Am Mittwochvormittag wurden Passantinnen auf einen Verkehrsunfall aufmerksam, bei welchem die Fahrerin eines Pkw VW Passat beim Rangieren einen auf dem Parkplatz Haferkampstraße parkenden Pkw VW Golf sowie ein einfassendes Beet beschädigte. Auf den entstandenen Schaden angesprochen, fuhr die Seniorin davon, ohne Angaben zu ihrer Person gemacht und Maßnahmen zum Schadensausgleich getroffen zu haben. Die Polizei in Varel hat die Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Varel - Am Mittwochnachmittag befuhr ein 12-jähriges Kind mit seinem Fahrrad als Teil einer kleineren Radlergruppe den parallel der Oldenburger Straße verlaufenden Radweg in Richtung Varel. Im Bereich Neuenwege kamen dieser Gruppe auf dem kombinierten Geh- und Radweg, welcher für beide Fahrtrichtungen freigegeben ist, zwei hintereinanderfahrende Pedelec-Radler entgegen. Um die Passage zu ermöglichen, fuhren beide Gruppen zunächst jeweils rechts. Nach Passieren des ersten Pedelec-Fahrers scherte das Kind jedoch nach links aus, so dass es zur Berührung der Lenker des Kinderfahrrades und des zweiten Pedelecs kam. In der Folge stürzten das aus Lemgo stammende Kind und der aus Rastede stammende 58-jährige Pedelec-Fahrer. Beide erlitten Verletzungen. Der Fahrer des Pedelecs wurde einem Krankenhaus zugeführt.

