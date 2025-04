Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagmorgen, den 29. April 2025, kam es gegen 07:50 Uhr auf dem Mühlenweg in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 13-jähriger Fahrradfahrer befuhr den Radweg des Mühlenwegs in westlicher Richtung, als die Beifahrertür eines am Fahrbahnrand haltenden Fahrzeugs öffnete. Die Tür ragte dabei in den Radweg hinein. Der herannahende Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen, kollidierte mit der Tür und stürzte in der Folge über die Lenkstange in die Scheibe der geöffneten Beifahrertür. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell