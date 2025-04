Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines E-Scooters am Bahnhof Schortens

Schortens (ots)

Am Dienstag, den 23. April 2025, kam es am Bahnhof in Schortens zu einem Diebstahl eines E-Scooters. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten den mit einem Kettenschloss gesicherten E-Scooter in der Zeit zwischen 17:40 Uhr und 20:30 Uhr.

Die Polizei Schortens hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 04461 984 93-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell