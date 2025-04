POL-WHV: Brand im Wangerland

Varel (ots) - In der Nacht zum 28.04.2025 kam es in der Bockhorner Straße in Varel/Borgstede zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Bislang unbekannte Täter warfen einen Stein in ein rückwärtiges Fenster des Lagerraumes und drangen in das Gebäude ein. Dort wurde eine Vielzahl an E-Zigaretten und Liquidpackungen entwendet. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel ...

