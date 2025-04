LPI-EF: Zu tief ins Glas geschaut und Türen oder Adressen verwechselt

Erfurt (ots) - Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte am Abend des 18.04.2025, gegen 22:00 Uhr, im Erfurter Stadtteil Daberstedt, den Warnton eines Rauchmelders. Da in der betreffenden Wohnung zwar Licht brannte, aber niemand öffnete, wandte sich die besorgte Zeugin an die Polizei. Diese, sowie die Feuerwehr, kamen zum Einsatz. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Der 89jährige Wohnungsinhaber öffnete letztlich doch seine Pforte. Er hatte lediglich ...

