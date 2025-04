LPI-EF: Besser haben, als brauchen

Landkreis Sömmerda (ots) - Am Mittwochabend gegen 20:50 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Orlishausen und Vogelsberg im Landkreis Sömmerda zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Radfahrer war in Schlangenlinien unterwegs gewesen, als er mit seinem Lenker seitlich gegen einen vorbeifahrenden Seat stieß. Der Mann stürzte daraufhin in den Straßengraben und verletzte sich leicht. Anschließend entfernte er sich ...

mehr