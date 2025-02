POL-PPWP: Kundgebung und parteipolitische Veranstaltung - Informationen der Polizei

Waldmohr (Kreis Kusel) - Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch (5. Februar) und Donnerstag (6. Februar) zwei Jeep Grand Cherokee gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter das sogenannte "Keyless Go" System der Fahrzeuge austricksten. Die Täter stahlen am frühen Mittwochmorgen in Waldmohr aus der Straße "In den Härtelwiesen" einen grauen Jeep Grand Cherokee. Kurz ...

