Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Seniorin verlässt Unfallstelle

Erfurt (ots)

am Mittwochnachmittag gegen 17:00 Uhr kam eine 80-jährige Autofahrerin auf der Landstraße zwischen Vieselbach und Hochstedt mit ihrem Opel von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug geriet nach rechts auf eine Wiese und beschädigte dort mehrere Zaunpfosten. Die Fahrerin entfernte sich anschließend vom Unfallort. Durch polizeiliche Ermittlungen konnte die mutmaßliche Verursacherin an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Es wurden ein Atemalkoholwert von über 0,7 Promille sowie Unfallschäden an ihrem Fahrzeug festgestellt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Gegen die Frau wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell