POL-FR: Rheinfelden: Pkw-Fahrerin überfährt beim Kreisverkehr eine Verkehrsinsel

Freiburg (ots)

Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin überfuhr am Dienstag, 11.03.2025, gegen 21.50 Uhr, eine Verkehrsinsel beim Kreisverkehr in der Nähe der neuen Feuerwache. Sie befuhr die Müssmattstraße außerorts in Richtung Innenstadt und sei von einem Fahrzeug, welches sich im Kreisverkehr befand, geblendet worden. In Folge dessen fuhr sie am Kreisverkehr geradeaus auf eine Verkehrsinsel. Dabei wurde die Ölwanne des Pkws beschädigt und die Feuerwehr, welche wohl kurze Wege hatte, informiert. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

