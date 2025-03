Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz wegen Essen auf Herd vergessen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 11.03.2025, kurz nach 18.00 Uhr, rückte die Feuerwehr in die Lörracher Straße aus. In einem Mehrfamilienhaus am Ortseingang Brombach wäre aus einem Zimmer ein Rauchmelder akustisch wahrnehmbar. Vor Ort wurde festgestellt, dass wohl ein 31-jähriger Bewohner eines Zimmers sein Essen auf dem eingeschalteten Herd vergaß, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Es wurde niemand verletzt. Es sei kein Sachschaden entstanden. Von der Feuerwehr waren etwa 25 Einsatzkräfte vor Ort. Ebenso der Rettungsdienst mit fünf Einsatzkräften.

