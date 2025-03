Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Körperliche Auseinandersetzung - ein Schwerverletzter

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 09.03.2025, gegen 19:20 Uhr, kam es in der Güterstraße in Bad Säckingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, bei der einer der Beteiligten schwer verletzt wurde. Zwei Männer im Alter von 27 und 37 Jahren, die sich zuvor bereits kannten, begegneten sich zufällig und gerieten zunächst in einen verbalen Streit. Im Rahmen dieses Streits kam es zu der körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei sei der 27-Jährige von dem 37-Jährigen mit einem Messer angegriffen und am Oberkörper schwer verletzt worden. Der 37-Jährige entfernte sich und begab sich auf das Polizeirevier Bad Säckingen, um die Auseinandersetzung zu melden. Der 27-Jährige wurde schwerverletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

