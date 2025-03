Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250311.2 Schwentinental

Kiel: Fahrzeug entzieht sich Kontrolle

Schwentinental (ots)

Freitagabend fiel Einsatzkräften während der Streifenfahrt ein Fahrzeug auf der Bundesstraße 76 Höhe Schwentinental auf, welches mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Das Fahrzeug konnte nach Verfolgungsfahrt in Gaarden gestoppt werden. Der Fahrer stand offenbar unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Freitag gegen 22:45 Uhr befuhren die Polizeibeamten der Polizeistation Schwentinental die B 76 Höhe Reuterkoppel in Fahrtrichtung Kiel, als ihnen ein Skoda auffiel, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Nachdem der Fahrer des Skoda einen Lkw überholt hatte, beschleunigte er sein Fahrzeug weiter. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und gaben dem Fahrzeugführer deutliche Anhaltezeichen, nachdem sie sich vor das Fahrzeug gesetzt hatten. Der Fahrzeugführer folgte dem Streifenwagen zunächst, um dann jedoch in Höhe der Ausfahrt zur Preetzer Straße zurück auf den Fahrstreifen der B 76 zu wechseln und weiter in Richtung Kiel zu fahren. Unter Wahrnehmung von Sonder-und Wegerechten folgten die Beamten dem Skoda, welcher in Höhe des Ostrings die Bundesstraße verließ. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit verloren die Beamten kurzzeitig den Anschluss zum Skoda, konnten das Fahrzeug aber im Kreuzungsbereich Oldenburger Straße / Ostring wieder aufnehmen und stoppen.

Die Beamten stellten bei der durchgeführten Kontrolle fest, dass der 46-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem offenbar unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein Polizeiarzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Im Anschluss wurde er entlassen. Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

Stephanie Lage

