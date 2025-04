POL-WHV: E-Bike-Diebstahl in Schortens - Polizei bittet um Hinweise

Schortens (ots) - Am Dienstag, den 23. April 2025, kam es am Bahnhof in Schortens zu einem Diebstahl eines E-Scooters. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten den mit einem Kettenschloss gesicherten E-Scooter in der Zeit zwischen 17:40 Uhr und 20:30 Uhr. Die Polizei Schortens hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben ...

