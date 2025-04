Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung nach Streit um Sitzplatz

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 29. April 2025, kam es gegen 13:45 Uhr in einem Café in der Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten dein 33-Jähriger aus Wilhelmshaven und ein 62-Jähriger aus Rüdesheim am Rhein am Essensstand in der Bahnhofstraße zunächst in eine verbale Auseinandersetzung über die Nutzung eines Sitzplatzes. Im weiteren Verlauf schlug der 62-jährige Beschuldigte dem anderen mit der flachen Hand ins Gesicht. Dabei wurde eine getragene Sonnenbrille beschädigt.

