Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bensheim (ots)

Am Dienstag, den 30.04.2024, gegen 07:30 Uhr, kam es in Bensheim in der Kirchbergstraße Ecke Fehlheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Die beteiligten PKWs fuhren die Kirchbergstraße in Fahrtrichtung Darmstädter Straße entlang und kamen an der rotlichtzeigenden Lichtzeichenanlage zur Fehlheimer Straße, hintereinander zum Stehen. Nachdem die Lichtzeichenanlage bereits einige Momente Rotlicht zeigte, rollte der vordere PKW plötzlich zurück und dem hinterstehenden PKW auf. Als die Lichtzeichenanlage anschließend Grünlicht zeigte, fuhr der Fahrzeugführer des vorderen PKW nach links in die Fehlheimer Straße ein und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen Kompaktwagen, vermutlich der Marke Seat, Modell Ibiza. Das Fahrzeug müsste am hinteren Stoßfänger beschädigt sein. Wer war an dem Tag Fahrzeugführer dieses Fahrzeugs, oder kann Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug, oder dessen Fahrzeugführer geben?

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251 - 84680 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell