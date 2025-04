Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Mann greift Frau am Hauptbahnhof an

Mannheim (ots)

Dienstagabend (8. April) hat ein Mann seine Partnerin am Mannheimer Hauptbahnhof körperlich angegriffen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 18:45 Uhr griff der 33-jährige deutsche Staatsangehörige seine 30-jährige deutsche Partnerin auf Höhe eines Mobilfunkgeschäfts in der Haupthalle an, indem er sie an der Kapuze zu Boden riss. Die Frau zog sich hierbei leichte Verletzungen in Form einer Schürfwunde und Rötungen zu. Eine ärztliche Behandlung lehnte die Frau ab.

Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit verfolgten den 33-Jährigen und hielten ihn bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest.

Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

