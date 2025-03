BPOLI-KA: Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Bahnhof bedroht

Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe In der Nacht auf Mittwoch den 26.03.2025 drang ein 34-jähriger Mann in den frühen Morgenstunden unbefugt in einen Nebenbetrieb im Karlsruher Hauptbahnhof ein. In einem sogenannten besonders beschleunigten Verfahren wurde er noch am selben Tag vor dem ...

mehr