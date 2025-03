Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Aggressiver Reisender am Mannheimer Hauptbahnhof

Mannheim (ots)

Sonntagmorgen (23. März) wurde eine Streife der Bundespolizei von Reisenden am Vorplatz des Mannheimer Hauptbahnhofes auf einen aggressiven Mann aufmerksam gemacht. Dieser saß in der Straßenbahn Linie 4 und schrie herum. Bei der anschließenden Kontrolle, griff er die Beamten an.

Die Beamten sprachen den 25-jährigen deutschen Staatsangehörigen in der Straßenbahn an, der sich auch ihnen gegenüber laut und aggressiv verhielt. Auf ihre Beruhigungsversuche reagierte der Mann nicht, stattdessen beleidigte und bedrohte er sie fortlaufend. Mehrfach griff er dabei an die Schutzwesten der Beamten und zog diese zu sich heran. Weiter verlangte er lautstark, die Bodycams anzuschalten. Diese liefen zu dem Zeitpunkt bereits und filmten den Sachverhalt. Nur unter Zwangsanwendung gelang es, den Mann zu fesseln und auf die Dienststelle im Mannheimer Hauptbahnhof zu bringen. Auch hier setzte er sein aggressives Verhalten fort.

Während der Sachbearbeitung ergaben sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung des 25-Järhigen, woraufhin Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim und der Bundespolizei ihn in eine Spezialklinik brachten.

Es werden nun Strafanzeigen unter anderem wegen tätlichen Angriffs, Beleidigung und Bedrohung gegen den Mann gefertigt. Die abschließende Sachbearbeitung erfolgt durch das Polizeipräsidium Mannheim.

