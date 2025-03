Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Aufmerksamer Reisender bemerkt Taschendiebstahl - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Karlsruhe/Heidelberg (ots)

Montagabend (17. März) hat ein 22-jähriger Mann das Smartphone einer unbekannten Geschädigten am Karlsruher Hauptbahnhof gestohlen. Ein Reisender bemerkte den Diebstahl und schritt ein.

Der 22-jährige algerische Staatsangehörige befand sich gegen 17:00 Uhr am Bahnsteig 2 im Karlsruher Hauptbahnhof. Dort soll er während des Einsteigevorganges in den ICE Richtung Paris in die Jackentasche der Geschädigten gegriffen und das Smartphone entwendet haben. Ein 25-jähriger gambischer Staatsangehöriger bemerkte den Diebstahl und sprach den Tatverdächtigen daraufhin an. Dieser gab das Smartphone heraus und legte es im Einstiegsbereich des wartenden Zuges ab. Dort bemerkte es die Eigentümerin und erlangte so ihr Smartphone zurück. Den Diebstahl selbst bemerkte sie nicht.

Am Bahnsteig sprach der Zeuge eine Streife der Bundespolizei an und schilderte den zuvor bemerkten Diebstahl. Die Beamten kontrollierten den Tatverdächtigen und überprüften seine Personalien. Diese ergab eine Ausschreibung zur Festnahme.

Am heutigen Tag führten ihn die Beamten dem Haftrichter am Amtsgericht Heidelberg vor, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Anschließend lieferten sie den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

