Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: 36-Jähriger greift Zugbegleiter und Bundespolizisten an

Karlsruhe (ots)

Freitagabend (14. März) hat die Deutsche Bahn nach einem Angriff auf einen Zugbegleiter am Karlsruher Hauptbahnhof die Bundespolizei angefordert. Nach mehrfacher Aufforderung den Zug zu verlassen, hat der 36-jährige Tatverdächtige erheblichen Widerstand gegen die Beamten geleistet.

Der 36-jährige Malier geriet bereits beim Einstieg in den Zug am Karlsruher Hauptbahnhof mit dem 45-jährigen französischen Zugbegleiter in Kontakt. Hierbei stieß er den Geschädigten zur Seite und schlug ihn gegen den Oberkörper, um sich Platz zu verschaffen. Gewaltsam drängte er sich auch an weiteren Reisenden vorbei, in den Zug hinein. Der 56-jährige deutsche Zugchef schloss den Tatverdächtigen aufgrund seines Verhaltens von der Mitfahrt aus und forderte ihn mehrfach auf, den Zug wieder zu verlassen. Hierbei wurde der Zugchef an der Hand verletzt.

Die hinzugerufene Streife der Bundespolizei forderte den 36-Jährigen erneut mehrfach auf den Zug zu verlassen und startete eine Bodycam Aufzeichnung. Da der Tatverdächtige keine Kooperation signalisierte und den Anweisungen keine Folge leistete, brachten die Beamten ihn unter Zwang aus dem Zug. Hierbei wehrte sich der 36-Jährige derart stark, dass Unterstützung durch eine weitere Streife erforderlich war.

Nachdem der Mann gefesselt werden konnte, hielt sein Widerstand weiter an und er ließ sich vor dem Ausstieg in eine mit zwei Frauen besetzte Sitzreihe fallen. Verletzt wurde hierbei niemand.

Auf der Dienststelle erfolgten strafprozessuale Maßnahmen nach deren Abschluss der Mann die Dienststelle wieder verlassen durfte. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Der Tatverdächtige und die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell