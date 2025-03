Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Kinder legen Gegenstände auf Gleise - Die Bundespolizei warnt und sucht Zeugen

Waghäusel (ots)

Am Mittwochabend (5. März) haben Kinder am Bahnhof Waghäusel Gegenstände auf die Gleise gelegt. Es kam zu keinem Unglücksfall. Die Bundespolizei sucht Zeugen und warnt.

Gegen 17 Uhr beobachtete ein Zeuge wie zwei Kinder im Alter von circa neun und elf Jahren eine Schaufel, ein Stahlseil sowie mehrere Steine auf den Schienenkopf des Gleises 3 legten. Zudem zerschlugen die beiden Jungen Steine auf dem Gleiskopf.

Der Zeuge wählte daraufhin den Notruf. Beim Eintreffen der Landespolizei am Tatort wurden die Kinder nicht mehr angetroffen. Auch eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Beamte der Bundespolizei entfernten die Gegenstände aus dem Gefahrenbereich und stellten diese sicher. Die Bahnstrecke war hierfür von 17:00 - 17:25 Uhr gesperrt.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und suchen in diesem Zusammenhang weitere Zeugen des Vorfalls. Personen, die sachdienliche Angaben insbesondere zu den beiden Jungen machen können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 - 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Die Bundespolizei weist erneut daraufhin, dass Bahnanlagen kein Spielplatz sind! Züge fahren mit sehr hohen Geschwindigkeiten und können selbst beim Erkennen einer Gefahr nicht zum sofortigen Stillstand gebracht werden. Weiterhin können durch auf Gleise gelegte Gegenstände Züge entgleisen, was schwere Folgen nach sich ziehen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass diese Gegenstände beim Überfahren weggeschleudert werden und umstehende Personen schwer oder gar tödlich verletzt werden. Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell