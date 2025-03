Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Bundespolizei fasst Diebe

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend (5. März) haben zwei Tatverdächtige den Koffer einer Reisenden im Zug entwendet. Bundespolizisten nahmen die Männer am Mannheimer Hauptbahnhof fest.

Gegen 19:30 Uhr befand sich die geschädigte 24-jährige deutsche Staatsbürgerin im ICE 613 von Köln nach Frankfurt. Hier kam sie mit den Tatverdächtigen ins Gespräch. Nach dem Halt am Mannheimer Hauptbahnhof und der Weiterfahrt des Zuges bemerkte die Frau das Fehlen ihres Reisekoffers. Durch einen im Zug befindlichen Polizeibeamten wurde die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof alarmiert. Anhand der von der Geschädigten angegebenen Personenbeschreibung der beiden männlichen Personen konnten diese im Rahmen der Nahbereichsfahndung am Bahnsteig 5 des Mannheimer Hauptbahnhofs gestellt werden.

Den entwendeten Koffer führten die 37- und 41-jährigen algerischen Staatsangehörigen bei sich und wurden vorläufig festgenommen.

Eine Auswertung der Videoüberwachungsanlage zeigte die beiden Tatverdächtigen beim Verlassen des ICE mit dem Koffer der Geschädigten.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass sowohl der 37- als auch der 41-Jährige keinen legalen Aufenthalt im Bundesgebiet begründen können.

Die beiden Männer blicken nun Strafanzeigen unter anderem wegen Diebstahls sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes entgegen.

Die Bundespolizei rät dazu, Reisegepäck stets gut im Auge zu behalten. Täter nutzen kurze Aufenthalte an Bahnhöfen schnell aus, um unbeobachtetes Gepäck unbemerkt zu entwenden. Geschädigte bemerken das Fehlen häufig erst nach Abfahrt der Züge.

Nähere Informationen zum sicheren Reisen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell