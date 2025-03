Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Von Karlsruhe in die Karibik

Karlsruhe (ots)

Dienstagvormittag (11. März 2025) hat die Bundespolizei eine große Menge an aufgefundenem Reisegepäck, Passdokumente sowie ein Flugticket am Karlsruher Hauptbahnhof sichergestellt. Ein Koch, der in einem Hotel auf den Bahamas tätig ist, konnte später als Eigentümer ermittelt werden. Im Anschluss konnte der 35-jährige libanesische Staatsangehörige samt Gepäck die Weiterreise in die Karibik antreten.

Gegen 10:30 Uhr wurde die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof zunächst telefonisch von der Deutschen Bahn über eine große Menge an aufgefundenem Gepäck informiert. Die Beamten stellten dies vor Ort sicher und verbrachten es auf die Dienststelle im Karlsruher Hauptbahnhof.

Bei näherer Inaugenscheinnahme des Inhalts stellten sie fest, dass es sich um nicht ganz gewöhnliches Reisegepäck handelte - denn neben Bekleidung befanden sich unter anderem auch Kochutensilien und zahlreiche Spielzeuge, insbesondere Flugzeuge im Modellbauformat, im Gepäck. Ein ebenfalls aufgefundener Reisepass sowie ein Flugticket lieferten erste Hinweise auf den Eigentümer.

Gegen 13:30 Uhr wurde eine Streife auf einen schlafenden Mann im McDonald's-Restaurant aufmerksam. Zunächst ohne einen Zusammenhang zu erkennen, führten die Beamten eine Personenkontrolle durch. Schnell erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem Mann um den Eigentümer der verlorenen Gepäckstücke handelte. Vor Müdigkeit und Erschöpfung sei er auf der Suche nach diesem im McDonald's Restaurant eingeschlafen.

Die Beamten begleiteten den 35-Jährigen auf die Dienststelle, wo letzte Zweifel ausgeräumt werden und der Mann als Verlierer den Fundsachen zweifelsfrei zugeordnet werden konnte

Auf das darin befindliche Spielzeug, die augenscheinlich hochwertigen Kochutensilien sowie das Flugticket mit Ziel Nassau angesprochen, gab der Mann an, dass er als Koch in einem Hotel auf den Bahamas tätig wäre und gerade auf der Weiterreise dorthin sei. Bei den Modellflugzeugen würde es sich zudem um Geschenke für seinen kleinen Sohn, als Mitbringsel von seiner Reise aus Europa handeln.

Sichtlich erleichtert nahm der 35-Jährige die Fundsachen wieder an sich und konnte damit seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell