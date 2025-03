BPOLI-KA: Mann greift Sicherheitsmitarbeiter und Bundespolizisten an

Mannheim (ots) - Am Mittwochabend (5. März) haben zwei Tatverdächtige den Koffer einer Reisenden im Zug entwendet. Bundespolizisten nahmen die Männer am Mannheimer Hauptbahnhof fest. Gegen 19:30 Uhr befand sich die geschädigte 24-jährige deutsche Staatsbürgerin im ICE 613 von Köln nach Frankfurt. Hier kam sie mit den Tatverdächtigen ins Gespräch. Nach dem Halt am Mannheimer Hauptbahnhof und der Weiterfahrt des ...

