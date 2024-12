LPI-SHL: Fahrt unter Drogeneinfluss

Obermaßfeld (ots) - Eigentlich wollte der Kontaktbereichsbeamte von Obermaßfeld am Morgen des 13.12.2024 nur nach einem Fahrzeug schauen, welches arg seltsam in der Zufahrt zum Bahnhof Obermaßfeld stand. Der Motor lief, der Fahrer schien recht aufgeschlossen und fröhlichen Gemütes. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich dann aber immer mehr Ungereimtheiten. Was jetzt in nur wenigen Worten beschrieben wird, brauchte doch einige Stunden des Ermittelns, Wartens und ...

