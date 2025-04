Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Koffer und Rucksack unbeaufsichtigt am Bahnsteig belassen

Mannheim (ots)

Ein 17-jähriger Mann hat Freitagmittag (4. April) seinen Koffer sowie einen Rucksack im Mannheimer Hauptbahnhof am Bahnsteig zu den Gleisen 2 und 3 unbeaufsichtigt zurückgelassen. Die Bundespolizei warnt davor, Reisegepäck zurück zu lassen.

In der Absicht, in der Haupthalle des Mannheimer Hauptbahnhofes ein Ticket für die Zugfahrt zu erwerben, entfernte sich der 17-jährige Mann aus Guinea von seinem Reisegepäck. Die zurückgelassenen Gegenstände führten zu einem Einsatz der Bundespolizei, die den Nahbereich absperrte und Lautsprecherdurchsagen veranlasste. Eine zeitgleiche Auswertung der Videokameras führte in die Haupthalle zu dem 17-Jährigen. Zeitnah hoben die Beamten anschließend die Absperrung auf und der Mann nahm sein Gepäck nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sowie einer zielgerichteten Belehrung wieder an sich.

Die Bundespolizei weist an dieser Stelle darauf hin, dass Reisegepäck nie unbeaufsichtigt zurückgelassen werden darf. Es besteht die Gefahr eines Diebstahls zum Nachteil des Eigentümers. Weiterhin können zurückgelassene Gepäckstücke wie in diesem Fall einen Polizeieinsatz initiieren, der unter Umständen dem Verantwortlichen in Rechnung gestellt wird. Eine Kostenschuld des jungen Mannes wird nun durch die Bundespolizei geprüft.

