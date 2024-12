POL-S: 15-Jähriger ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagmorgen (05.12.2024) und Sonntagabend (08.12.2024) in mehrere Wohnungen in Stuttgart Süd, Sillenbuch und Wangen eingebrochen. In der Zeit zwischen Donnerstag, 04.40 Uhr und Sonntag, 19.15 Uhr gelangten unbekannte Täter über einen Wintergarten in eine Wohnung an der Hahnstraße und erbeuteten 80 Euro Bargeld aus einer Schublade. Am Samstag gegen ...

