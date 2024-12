Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In mehrere Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagmorgen (05.12.2024) und Sonntagabend (08.12.2024) in mehrere Wohnungen in Stuttgart Süd, Sillenbuch und Wangen eingebrochen. In der Zeit zwischen Donnerstag, 04.40 Uhr und Sonntag, 19.15 Uhr gelangten unbekannte Täter über einen Wintergarten in eine Wohnung an der Hahnstraße und erbeuteten 80 Euro Bargeld aus einer Schublade. Am Samstag gegen 18.45 Uhr versuchte ein Einbrecher durch das Aufhebeln eines Fensters in eine Wohnung am Kammhaldenweg einzubrechen. Als die Hausbewohner die Wohnung betraten, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Wohnung nicht betreten und keine Gegenstände entwendet. Zwei unbekannte Täter flüchteten nach einem entdeckten Einbruchsversuch am Samstagabend gegen 22.10 Uhr in Richtung Jägerhalde. Die Männer versuchten in eine Wohnung an der Munderkinger Straße einzubrechen. Als eine aufmerksame Nachbarin den Versuch bemerkte rief sie laut nach der Polizei, woraufhin die Täter flüchteten. Der eine Täter war ungefähr 20 bis 25 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und trug einen dunkelgrauen Kapuzenpullover mit einer Weste. Sein Komplize war 180 Zentimeter groß und trug eine blaue Bomberjacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

