Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Motorradfahrer schwer verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 1. Mai 2025, kam es gegen 15:00 Uhr auf der Bismarckstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 33-jähriger Autofahrer aus Jever befuhr die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Osten und wollte nach links in die Friedrich-Paffrath-Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden 63-jährigen Motorradfahrer, der in westlicher Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

