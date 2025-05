POL-WHV: Aggressives Verhalten führt zu Polizeieinsatz in Mariensiel - Mann kollabiert im Rettungswagen

Wilhelmshaven (ots) - Am Montag, den 5. Mai 2025, kam es gegen 15:20 Uhr in einem Supermarkt im Mühlenweg in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl mit anschließendem Widerstand gegen das Personal. Ein 19-jähriger Mann aus Wilhelmshaven hatte Ware aus der Fleischtheke entnommen und in seinem Rucksack versteckt. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen, und versuchte zu flüchten. Dabei ...

