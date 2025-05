Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Motorradfahrer bei Ausweichmanöver in Jever gestürzt - Pkw-Fahrerin alkoholisiert

Jever (ots)

Am Montag, den 5. Mai 2025, kam es gegen 16:53 Uhr in der Mühlenstraße in Jever zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 36-jähriger Mann befuhr mit seinem Kraftrad die Mühlenstraße stadtauswärts, als er einen aus der Zufahrt zum Mariengymnasium kommenden Pkw bemerkte. In der Annahme, dass das Fahrzeug ohne anzuhalten auf die Mühlenstraße auffahren würde, leitete der Motorradfahrer eine Vollbremsung ein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schlingern und stürzte. Der Kradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde bei dem Sturz erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei der 68-jährigen Pkw-Fahrerin Atemalkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein der Frau wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell