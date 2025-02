Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hettenleidelheim - Verkehrsunfallflucht kurz nach Unfallaufnahme geklärt

Hettenleidelheim (ots)

Die 61-jährige Geschädigte stellte ihren PKW am 15.02.2025 um 19:42 Uhr auf dem Parkplatz in der Altleininger Straße, Höhe Hausnummer 8, in 67310 Hettenleidelheim ab. Als sie kurze Zeit später losfahren wollte, bemerkte sie frische Beschädigungen an ihrer Stoßstange. Der Schaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher hatte sich zuvor ohne einen Personalienaustausch zu gewährleisten entfernt. Durch im Anschluss durchgeführte Ermittlungen und Befragungen von Zeugen konnten die Beamten der Polizeiinspektion Grünstadt immer weitere Informationen zum Verursacher sammeln. Noch am selben Abend konnten die Beamten den 21-jährigen Verursacher des Verkehrsunfalls antreffen. Gegen den 21-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell