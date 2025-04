POL-MFR: (441) E-Scooter Fahrer von Taxi erfasst - Zeugenaufruf

Lauf an der Pegnitz (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs (30.04.2025) fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Pkw durch das Schaufenster in einen Juwelier in Lauf an der Pegnitz. Beamten nahmen ihn noch im Geschäft fest. Gegen 03:20 Uhr wurde ein Anwohner durch einen lauten Knall auf das Geschehen aufmerksam und verständigte die Polizei. Der Mitteiler ...

