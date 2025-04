POL-MFR: (438) Versammlungsgeschehen am 04.05.2025 in Nürnberg - Verkehrslagemeldung

Schwabach (ots) - Wie mit Meldung 421 berichtet ereignete sich am Donnerstag (24.04.2025) ein Raub in Wendelstein (Lkrs. Roth). Der Ermmitlungsrichter erließ nun fünf Haftbefehle. Ein zunächst Unbekannter bedrohte einen 24-Jährigen mit einer Schusswaffe auf einem Parkplatz in der Johann-Höllfritsch-Straße und forderte die Herausgabe von Wertgegenständen. Die Polizei nahm im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung ...

