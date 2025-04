Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (436) Einbruch in Lottoladen - Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots)

Ein 63-jähriger Mann steht im Verdacht, am späten Montagabend (28.04.2025) in einen Kiosk im Nürnberger Stadtteil St. Johannis eingebrochen zu sein. Als die Polizei den flüchtenden Tatverdächtigen festnahm, leistete dieser Widerstand. Der mutmaßliche Einbrecher befindet sich in Untersuchungshaft.

Gegen 23:30 Uhr wählten aufmerksame Zeugen den Polizeinotruf und teilten einen Einbruch in einen Lottoladen in der Frommannstraße mit. Der zunächst Unbekannte sei im Anschluss in Richtung Friedrich-Ebert-Platz davongelaufen. Zwei Zeugen verfolgten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei. Kurze Zeit später nahmen alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West und der Zivilen Einsatzgruppe Nürnberg den 63-Jährigen vorläufig fest und legten ihm Handschellen an. Bei der anschließenden Durchsuchung leistete er Widerstand und versuchte unter anderem nach den Beamten zu treten. Verletzt wurde hierbei niemand.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahman am Tatort und führte unter anderem eine Spurensicherung durch. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass der 63-Jährige offenbar eine Schaufensterscheibe des Geschäfts eingeschlagen und aus dem Innenraum Tabakwaren und Lose im Wert von mehreren tausend Euro entwendet hatte.

Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde der mutmaßliche Einbrecher dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der 63-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

