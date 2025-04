POL-MFR: (434) Einbruch in Firma - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Montagvormittag (28.04.2025) verletzte ein 27-Jähriger Radfahrer einen 24-jährigen Mann in der Nürnberger Innenstadt mit einem Messer. Die Polizei sucht Tatzeugen. Der 24-jährige Mann lief mit einem Begleiter gegen 10:00 Uhr die Gostenhofer Hauptstraße in Richtung Ludwigstraße. Im Bereich der Fußgängerampel am Plärrer blieben beide stehen und gerieten hier aus noch nicht bekannter Ursache in ...

