Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (432) Polizist in Oberschenkel gebissen

Fürth (ots)

Am Sonntagmittag (27.04.2025) kam es im Fürther Stadtgebiet zu einem Streit zwischen einer 51-Jährigen und einem 32-Jährigen. Nach Eintreffen der Polizei biss der 32-Jährige einen Beamten in den Oberschenkel.

Gegen 13:10 Uhr gerieten eine 51-Jährige und ein 32-Jähriger in einer Wohnung in der Johann-Schmidt-Straße in Streit, weshalb die Frau die Polizei verständigte. Die alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Fürth traf den 32-Jährigen im Garten an und sprach ihm einen Platzverweis aus.

Kurze Zeit später musste die Polizei erneut zur genannten Örtlichkeit fahren, da der Mann dem Platzverweis nicht nachkam. Im weiteren Verlauf leistete der 32-Jährige Widerstand und biss einem 20-jährigen Polizeibeamten in den Oberschenkel. Der Polizist erlitt zudem eine Schürfwunde am Ellenbogen sowie eine Verletzung an der Lippe. Nach medizinischer Versorgung war der 20-jährige Beamte wieder dienstfähig.

Die Polizeiinspektion Fürth führte bei dem 32-Jährigen eine durch den Ermittlungsrichter angeordnete Blutentnahme durch und nahm den Mann in polizeilichen Gewahrsam.

Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

