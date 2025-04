POL-MFR: (430) Versammlungsgeschehen am 21.04.2025 in Nürnberg - Kriminalpolizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung

Nürnberg (ots) - Am Samstagabend (27.04.2025) eskalierte ein Streit zweier Männer in der Nürnberger Innenstadt. Ein 22-Jähriger griff seinen Kontrahenten mit einem Messer an und verletzte diesen glücklicherweise nur leicht. Gegen 19:00 Uhr geriet ein 22-jähriger Mann in der Bahnhofstraße aus noch nicht geklärter Ursache mit einem 20-Jährigen und dessen zwei männlichen Begleiter in Streit. Die Streitigkeit ...

