Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (428) Mann mit Messer schwer verletzt - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Weißenburg (ots)

Am späten Samstagabend (26.04.2025) ereignete sich ein versuchtes Tötungsdelikt in einem Hotel in Weißenburg (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen). Zwei Tatverdächtige konnten noch am Tatort festgenommen werden.

Gegen 23:00 Uhr meldete sich ein 48-jähriger Bewohner eines Hotelzimmers in der Rosenstraße bei einer Angestellten, bat um Hilfe und verlor daraufhin das Bewußtsein. Die Angestellte verständigte umgehend den Rettungsdienst. Die alarmierten Rettungskräfte versorgten den Mann und stellten fest, dass dieser Verletzungen aufwies, welche offensichtlich von einem Angriff mit einem Messer stammten. Der 48-Jährige wurde daraufhin in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus gefahren und dort entsprechend medizinisch versorgt. Er befindet sich derzeit in einem stabilen Gesundheitszustand.

Eintreffende Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Weißenburg trafen in dem Hotelzimmer des Mannes zwei weitere Personen, eine 54-jährige Frau sowie einen 45-jährigen Mann, an und nahmen diese vorläufig fest. Zudem fanden die Beamten die mutmaßliche Tatwaffe auf.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Die Mordkommission der Ansbacher Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Geschehens sowie der Beteiligung der beiden festgenommenen Personen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ansbach geführt.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell